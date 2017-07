Carlos Cacho a Tilsa Lozano: “Con estas amigas para que quiero enemigas”

Después de que la ‘conejita’ Tilsa Lozano comentara sobre el supuesto vínculo que existió entre el esposo de Shirley Arica, Pío Dean, y su gran amigo Carlos Cacho, el maquillador se le fue con todo a través de su cuenta de Twitter.

Resulta que a Carlos le habría incomodado bastante que a quien él consideraba su amiga se haya atrevido a destapar ciertos secretos sobre la ‘amistad’ que tenía con Pío. Es por eso que expresó su molestia a través de un tweet.

“En boca cerrada no entran moscas mi querida “Vengadora”.Con estas amigas para que quiero enemigas? Ya la vez pasada te lo pedí.te importa?”, fue lo que le escribió Cacho.

Pero ‘Tili’ no se quedó atrás y le respondió lo siguiente: “Es un tema expuesto q todos los conductores opinólogos y su ex hablan! Sin embargo te descargas conmigo ? No me parece APECHUGA NOMA AMORE”.