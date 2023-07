Compartir Facebook

¡Paren todo! Desde hace unos días, Beto Ortiz volvió a las “andadas”. El periodista no puede desligarse por completo de “El valor de la verdad” y viene presentando “Los especiales de Beto a Saber”, donde diversos personajes de la farándula se confiesan, al mismo estilo del desaparecido programa. En este espacio no hay premio económico, pero si verdades a montones y el nuevo invitado para esta noche es Carlos Cacho. El reconocido maquillador lanzó una “bomba”, al revelar que tuvo un romance con un conocido “chico reality”.

¿Con qué “guerrero” tuvo un romance Carlos Cacho?

“Los especiales de Beto A Saber” vienen realizando varios destapes episodio tras episodio. Ahora es el turno del reconocido maquillador y estilista, Carlos Cacho, quien es el más reciente invitado al espacio de Beto Ortiz.

El periodista, incisivo y acucioso como de costumbre, fue directo al grano y le preguntó a Carlos Cacho por uno de sus últimos romances. Pese a la negativa inicial de Cacho para revelar detalles de su vida amorosa, Beto Ortiz le dio un “empujón”.

“Es un chico muy guapo, que fue novio de una superestrella de la televisión y también de Carlos Cacho. Era novio de una ‘guerrerita’”, detalló el periodista, a lo que, ni corto ni perezoso, el maquillador confirmó lo dicho por Beto.

“Ella me llama y me pregunta si es verdad que yo había estado con alguien. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré (risas)”, señaló el estilista ante la sorpresa de todos.

Pese a que, en el avance, no se logra escuchar quien es el “guerrero” en mención, al final del video promocional, Carlos Cacho “echa más picante” a la situación y lanza un nombre. “Michelle me dijo: ‘Cacho, por qué no me contaste la verdad’. (Y yo le dije) ‘Porque estabas enamorada en esa época. Si yo te hubiera contado cómo fue la historia, tú le hubieras creído a él, no me hubieras creído a mí, es la verdad’”, agregó el estilista.

Exparejas de Micheille Soifer

Pese a que no se asegura que se trate de ella, diversos usuarios en redes señalan a alguna de las exparejas de Micheille Soifer como uno de los que tuvo alguna aventura con Carlos Cacho.

Desde su inicio en los realities, Micheille Soifer ha mantenido controversiales romances, empezando por el “Conejo” Rebosio, pero ya que este amorío se dio en “Combate”, el exjugador de fútbol queda descartado.

Luego, en “Esto es Guerra”, mantuvo un “affaire” con Gino Asseretto y sostuvo relaciones amorosas con Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini. ¿Quién será el “guerrero” que mantuvo un romance con Carlos Cacho? Que corran las apuestas…