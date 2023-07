Compartir Facebook

Carlos Cacho se refirió a la última presentación de Paolo Guerrero en un programa deportivo y no dudó en criticar el look del futbolista.

Recientemente el futbolista brindó una entrevista a ESPN Argentina, por lo cual se fue a presentar al set del programa. Paolo brindó diversas declaraciones sobre su pareja Ana Paula Consorte y su pequeño hijo recién nacido.

Sin embargo, algo que llamó la atención es que el pelotero se presentó con una camisa color marrón y celeste con estampados. Esto no pasó desapercibido por el estilista Carlos Cacho quien no dudó en criticar su look.

¿Qué dijo Carlos Cacho?

El popular estilista se presentó en el magazine ‘Al Día de ATV’ donde indicó que el rapado de Paolo Guerrero no le favorece. Esto es debido a que consideró que el futbolista parece un “pirañón descuajeringado”.

“El marrón es el último color que debe utilizar Paolo Guerrero. Además, no la sabe llevar, (parece) pirañón, descuajeringado”, expresó.

Además, sugirió que el futbolista vista ropa de colores claros, pues la vestimenta con la que se presentó estaría opacando sus tatuajes.

“Paolo tiene que usar toda su vida ropa clara, rosa clarito, turquesa, verde agua, blanco y hasta negro, monocromático. Él ya tiene los tatuajes y se pone una camisa con tanta información, lo vulgariza. Él es súper educado porque yo lo conozco, pero como se ha vestido ni Prada parece la camisa”, agregó.

El estilista indicó que su camisa lleva demasiada información, pues su brazo tatuado ya tiene un diseño y no necesita cargarlo más.

También criticó el look de Shakira

Además del futbolista, el maquillista también criticó a la cantante Shakira hace unos días y no dudó en indicar que Jennifer López la opacó en el Super Bowl 2020.

El estilista empezó hablando del matrimonio al que asistió Shakira en la boda de de Leo Messi y Antonela Roccuzzo. Pues no dudó en criticar la vestimenta que usó aquel día.

“Recordemos que cuando Shakira fue al matrimonio de Lionel Messi y viajaron hasta Argentina estaba desastrosa vestida. Shakira nunca ha sido fashion, Shakira siempre ha estado desgreñada, mal maquillada”, señaló.

Además, recordó la presentación de la cantante colombiana junto a Jennifer López en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

“En el Super Bowl estaba desastrosa, ni siquiera se peinó, ahí la aplastó Jennifer López, acuérdate en esa presentación celebre donde salen las dos, Jennifer López estaba impecable toda de Versace y ella (Shakira) era un desastre”, agregó.