Carlos Cacho pitea por extranjeros

Igualdad para todos. El estilista, Carlos Cacho alzó su voz de protesta contra los chicos realities extranjeros que radican en nuestro país y que no cumplen con pagar sus impuestos a la SUNAT, tal como lo hacen los peruanos.

“Quiero que la ley sea igual para todos, si yo ando todo el día preocupado porque la Sunat te persigue para que le pagues tus impuestos. A mí sí me molesta que estos muchachos cobren grandes sueldos y ninguno pague impuestos. Si viven acá tienen que pagar impuestos igual que yo. La Sunat me persigue a mí pero a los extranjeros no, ninguno paga impuestos, no pues, no se paseen eso me molesta”, dijo el también jurado de ‘El gran show’.

Pese a que el permiso de refugiada de Korina Rivadeira, venció el día de ayer, Cacho no dudó en enviar un polémico mensaje a través su cuenta de twitter. “No es por nada pero “Extranjería” se la pasa citando pero por gusto… porque cita y cita y pone fecha de expulsión. Pero todos siguen acá”, escribió en sus red social.

“No soportó una persona mal agradecida… a mí lo que me parece fastidioso es que los extranjeros se burlen de las leyes, cuando la ley nos ajustan a todos los peruanos”, acotó Cacho. (A.Romero)

DATO

Los comentarios de Cacho provocaron las respuestas del cubano Eduardo ‘el papi’ Pastrana y el español Bruno Agostini, quienes le pidieron no incitar a la violencia contra los extranjeros que trabajan en tv.