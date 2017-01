Carlos Cacho será el rey de la noche

Por: Verónica Rondón

En los normalmente tranquilos pasillos de Radio Exitosa, nos cruzamos con un personaje que a donde va obliga a todos a voltear a verlo. Y es Carlos Cacho nunca pasa desapercibido. Tras la trágica muerte de su madre había dejado de aparecer en la tele, pero eso no cambia que Carlos siga exigiendo que en este país haya justicia. Pese al luto que lo acom­paña, Carlos sabe que la función tiene que conti­nuar y que nuestro siem­pre movido Chollywood exige a gritos de sus afilados comentarios.

Y todo indica que en la radio dará vida a un nue­vo proyecto que ya viene alistando, donde el plato de fondo son los temas de espectáculo y farándula, que serán sazonados con la pimienta y ají que solo Car­los Cacho puede ponerle.

-¿Qué proyectos tienes para este año?

Estamos en conversa­ciones bastante avanzadas para comenzar con un pro­grama radial todos los días en la noche por Exitosa, es un magazine de actualidad con fuerte dosis de espec­táculos, pero nosotros ve­nimos con la fuerza y con el ímpetu de hacerlo, ojalá se dé. Mi propuesta de vida es la alegría, porque creo que es la forma correcta de ingresar a cualquier lugar, empresa o persona.

-Tras la muerte de tu mamá ¿Cómo continúa el proceso legal contra los responsables de esta terrible pérdida?

Es increíble que las cosas se hayan dado de esa forma y que lo peor de todo haya quedado impune, la im­punidad es lo que indigna más que el mismo echo. Si bien es cierto, que cual­quier resultado a posteriori no me va a devolver a mi madre, lo peor es que nadie hace ni dice nada. No he recibido nada por parte de las autoridades, ni siquiera un abrazo, y eso es una cosa que me indigna como pe­ruano, en mi país me siento maltratado y creo que debe de cambiar, no por mí, sino por todas las personas que ven en mí lo indefensos que estamos todos.

-¿Vas a continuar con este proceso?

Yo creo que es lo correcto, que por lo menos la muerte de mi madre sirva para algo, aunque sea para que digan que esa ‘vieja’ no se murió por gusto.

-Has quedado marcado…

Sí, y el precedente triste de que en tu país una señora de 80 años no puede ir a misa, no puede salir a con­versar con su vecina por culpa de la inseguridad que padecemos y las autorida­des no hacen absolutamen­te nada.

-Tu mami ya cum­plió un mes de fallecida ¿Cómo ha sido este proceso para ti?

Bueno, yo soy una per­sona que siento que he vivido cosas fuertes, cómo perder a mi mejor amigo, temas como la cárcel, pero este hecho de perder a mi madre, eso sí me dolió y esto si me marcó.

“YO SÉ DE QUÉ PIE COJEA CHRISTIAN”

-A pesar que Christian Domínguez negaba la exis­tencia de una relación con Isabel, finalmente confirma­ron su amor…

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Además, se lo canté a Karla Tara­zona cuando yo estaba en ‘Mujeres arriba’ y ella y Christian conducían ‘Hola a todos’. Ellos se indignaron, se molestaron, Christian se metió a pegarme al set y allí está Karla Tarazona, por hincha mira lo que le pasó, a diferencia de que ahora tienen un niño. O sea, yo no estoy critican­do a Domínguez, si a él le gusta variar (de mujeres).

Está bien, pero que no se comprome­ta con nadie, nada más. Que no tenga hijos con las perso­nas y después los deje. Porque si tú te casas con una per­sona y luego te casas con otra, ¿para qué te comprometes pues? Es más, el domingo salí a una conocida discoteca con unos amigos y me encuentro con Cristian y la bailarina.

-Parece que aho­ra él va tener que indemnizar a Karla por el contrato de esponsales…

(Se ríe) Eso de los esponsales es una broma. Sí pues, va a tener que pagar, porque Michelle Alexander me ha dicho que no va a haber ‘Mi amor el wachimán 4’ (se ríe).

-Parece que Michelle se ha quedado un poco resentida con Christian por cómo se dieron las cosas con Isabel…

Es que Michelle es una mujer inteligente que no iba a aprobar eso (la relación) de ninguna manera. Es que las mujeres son como los policías, tienen todas las pruebas pero quieren la confesión.

-Quizá Karla necesita eso, que sea el mismo Christian quien se lo diga…

Si pues, le costará creer lo que pasó, le costará recordar todo lo que decía, se avergonzará de haber puesto el pecho tantas ve­ces por él y hacerse la que no pasa nada.

-Esta no es la primera vez que Christian es involucra­do con una bailarina ¿Crees que usa el mismo patrón con todas las chicas?

No lo sé, pero yo ya sé de qué pie cojea. No soy vidente, pero sé cómo va acabar eso.

“ESPERO QUE PAOLO Y ALONDRA REGRESEN”

-Tú que conoces a Alondra ¿Crees que ella perdone un infidelidad de Paolo? Porque están dejando a Luciana Fuster como la manzana de la discordia…

Lo que puedo decir es que en aras del amor, vale la pena intentar todas las veces que sea necesario cristalizar tus sentimientos con la persona que amas, creo que uno puede intentarlo diez o veinte veces con tal de que sea feliz en la vida.

-¿Esperas que ellos retomen su relación? Yo les tengo mucho amor a ellos. Yo tengo mucho respeto y cariño para Alondra, le tengo mucha consideración a Paolo y a su familia. A mí me encantan ellos como pareja. Yo espero que ellos sigan y que estén felices como a mí siempre me ha gustado verlos.