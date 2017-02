Carlos sin roche con Jorge

A pesar que el actor cómico Jorge Bena­vides pidió a Carlos Álvarez y Fernando Armas no colgarse de su imagen para figurar en la pantalla chica, el protagonista de ‘Habla oye’ prefirió marcar distancia y no contestar a dicha petición.

-¿Te incomodó lo que dijo Jorge Benavides?

Prefiero no hablar de ese tema, no quiero contestar.

-¿Cómo va el pro­yecto que tienes en Willax? ¿Será con Jorge Benavides?

No será con él, yo estoy en reuniones con el canal nada más, no po­demos hablar del tema.

-¿Cuáles son tus próxi­mas presentaciones?

Estoy feliz cham­beando. El 11 estaremos en Ica, en la peña El Ála­mo, luego en el Canout por el Día de los Enamo­rados y el 25 en Asia.

