Carlos Vílchez: “Mónica está en nueve”

El actor cómico, Carlos Vílchez no dudó en brindar su apoyo a la exvedette Mónica Cabrejos, quien el fin de semana fue duramente criticada por los cibernautas debido a una fotografía en bikini, que provocó la burlas por su edad y el tamaño de su boca.

“Mónica está más entera, se le ve muy bien, ella se cuida mucho, esas críticas de las redes sociales siempre van a existir. Del cero al diez, Mónica está en nueve. A mí también me han insultado por ese medio pero yo no les hago caso, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo”, mencionó el artista que da vida a la ‘Carlota’.

Por su parte, Mónica indicó en el programa ‘Espectáculos’ que ella no tiene ningún complejo con ninguna parte de su cuerpo y que la edad no es un límite para usar un bikini. “Considero que detrás de esos mensajes, más allá de quién lo haya escrito, está el machismo escribiendo, que nos indica que una mujer cuando pasa los 30 años ha dejado de servir, de ser sensual y se le prohíbe vivir como ella realmente desea (…) Considero que uno se puede poner la ropa que se le provoque porque la libertad de elegir no tiene que ver con la edad”, acotó.(V.Rondón)