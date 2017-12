Carlos Villagrán echa de acosadora a Florinda Meza

El actor mexicano Carlos Villagrán , conocido como ‘Kiko ‘, sorprendió a sus seguidores al revelar que su compañera de trabajo en el programa cómico ‘ El chavo del ocho’, Florinda Meza prácticamente lo perseguía para invitarlo a cenar.

Estas declaraciones las dio durante una entrevista para el programa argentino ‘Confrontados’, donde le preguntaron si realmente Florinda fue su novia. “No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda. Yo debo decir la verdad. Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía ‘llévame al carro, me invitaba a su casa'”, declaró el artista mexicano.