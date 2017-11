Carol Reali: “Me cansé de esperar el anillo”

Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, le recordó a Rafael Cardozo que ya tienen varios años juntos y hasta ahora no le da el anillo de compromiso. La guerrera mostró su deseo de comprometerse y llegar al altar.

“Ya tenemos 7 años con Rafael y no hay ningún anillo. Me cansé de esperar. Me está molestando ese tema porque me cansé de mentiras, ya recibí miles de anillos que no eran de verdad”, comentó Cachaza en ‘Esto es guerra’.

Esto sucedió luego que Rafael criticara a Cachaza por juntarse con Alejandra Baigorria y Michelle Soifer; sin embargo Melissa Loza se metió en el problema y recordó este delicado tema.