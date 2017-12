Gordo Casaretto sufre cuatro infartos cerebral

El humorista Alejandro Romero Cáceres, mejor conocido como el Gordo Casaretto, fue llevado ayer de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati tras sufrir nuevamente un infarto cerebral. La noticia fue confirmada por su hija mayor, Alexandra Romero, y por su esposa, Patricia Tragodara.

“En la madrugada (del sábado) sentía que se quejaba, me he levantado de la cama, y mi esposo no podía hablar, se ha mordido la lengua producto de la convulsión y estaba con todo el cuerpo mojado”, contó doña Patricia.

“Le he hablado y él no coordinaba. Rápidamente he llamado a la ambulancia, lo han llevado de emergencia, le han medido la infección a la sangre que tiene (Leucemia) y estaba al tope, los médicos se han asustado, pero ahora lo han controlado”, agregó.

La mujer del Gordo Casaretto mencionó que el cómico se va a quedar en el hospital, pues su situación todavía es crítica y ha perdido el habla.

De otro lado, Patricia Tragodara dijo que el artista todavía no recibe la pensión de gracia y ya se va a cumplir un año desde que el ministro de Cultura, Salvador del Solar, los visitó.

“No sé si se están burlando de la enfermedad de mi esposo. La situación de nosotros está bien critica, en cualquier momento nos botan a la calle porque debo la casa, no tengo ni para la comida”, apuntó.