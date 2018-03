Cathy Saenz deja como mentirosa a Karla Tarazona por esta razón

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, dejó como ‘pinocha’ a Karla Tarazona luego de asegurar que nunca la invitó a ser parte del jurado de la secuencia de baile ‘Diosas’, donde participa Isabel Acevedo y otras concursantes del reality de competencia.

“La única persona que invita a los jurados soy yo. ‘Diosas’ es algo que me encanta hacer y me encargo personalmente de que salga como me gusta, y si ella tiene una llamada mía que la muestre. Yo no la he llamado para nada, yo no la llamo a ella hace como cinco años”, afirmó Sáenz a Karibeña.

Asimismo, remarcó que siempre velará por la tranquilidad de sus competidores y si en algún momento planea llevar a Karla Tarazona a ‘Combate’, primero le consultará a ‘Chabelita’. “No estoy en busca de hacer venir a alguien para que haga sentir mal a otra persona”, agregó Sáenz.

De otro lado, Cathy Sáenz adelantó que mañana la cantante Leslie Shaw visitará el set del reality de ATV y se reencontrará con Mario Hart y Korina Rivadeneira.

¿Si le consulté a Mario sobre la llegada de Leslie? No es que yo les haya pedido permiso, pero sí les consulto cómo se sienten ante esto. Ellos (Mario y Korina) me han dicho que normal. Mario me dice: ‘Korina y yo estamos casados, somos felices, es nuestro trabajo y no tendríamos por qué decir que no’. Y Leslie ni siquiera me ha preguntado si va a estar Mario, ella relajada”, indicó la productora del reality de competencia de ATV. (D.Bautista)