Cathy Sáenz: “No somos un programa degenerado”

Luego que la popular ‘Reina madre’, Marisol Crousillat, señaló que ‘Combate’ se ha ido ‘degenerando’ desde que dejó de estar al frente, la actual productora del reality de ATV, Cathy Sáenz, salió al frente y aseguró que el espacio juvenil sigue teniendo la misma esencia de hace siete años.

“Cuando leo que ella dice que creó un reality sano que se ha ido degenerando, eso a mí me preocupa porque no he encontrado un programa así. No manejo un espacio de entretenimiento degenerado, a mí me gusta manejar un programa de competencia. ‘Combate’ es un reality donde estamos expuestos a la pelea, los romances, todo generado a través de los juegos, creo que es un programa que ha ido creciendo y evolucionando, a pedido del público”, mencionó Cathy a diario Karibeña.

Pese a que Crousillat comentó que el programa conducido por Jean Piero Díaz y Renzo Schuller ya debería salir del aire, la recordada ‘Mamacha’ señaló que no tiene caducidad’. “Combate va a durar el tiempo que el público lo reclame. Me parece que nuestro reality es un programa que ha marcado tendencia, que ha sido el pionero y el programa está agradecido a Marisol y siempre será ‘La reina madre’ y no habrá nadie que la reemplace. A mí me encanta y no pienso ocupar ningún lugar que ella haya dejado”, acotó.

Asimismo, Cathy descartó que los comentarios vertidos por la exproductora hayan sido por celos profesionales. “Creo que no hay celos ni nada de revancha. Ella es una gran productora, he visto que está haciendo otros proyectos, nunca tuvimos problema, nunca ha hablado mal de mi trabajo, creo que respeta mucho el tema que se hace en ‘Combate’”, precisó.

¿VUELVEN MARIO Y KORINA?

Sáenz adelantó algunos cambios que habrá en el programa juvenil. “Justo el día de mañana (hoy) tengo una última reunión con dos personas importantes para mí, ya tenemos algunos ingresos. Habrá movimientos dentro del equipo, hay algunas combatientes que ya no van a estar. Con respecto a Mario y Korina ellos han estado hasta el martes en el Dakar, hemos conversado y vamos a tener una reunión para finiquitar su estadía. He visto que han estado especulando que ellos van a estar en otro reality de competencia, pero que yo sepa por boca de ellos no han tenido ninguna conversación con nadie, solamente conmigo”, refirió.

Finalmente, detalló que la temporada 2018 del reality arranca este lunes y resaltó que habrá una nueva conductora. “Salimos al aire este 29 después de ‘Esposa joven’ con un cambio total de escenografía exterior e interior, vamos a tener un presentación súper grande, con bastante trabajo de producción. Se mantendrán Jean Piero y Renzo pero habrá una sorpresa extra en la conducción, vamos a tener secuencias de show para ayuda social y el público será el protagonista”. (Verónica Rodón)