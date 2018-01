Cathy Sáenz: “Te vas a tragar tus palabras”

La productora de ‘Combate’, Cathy Sáenz, puso en su sitio a Rodrigo ‘Peluchín’ González por insinuar que se cree “Jacinta”, a raíz de que comentó que perdió varios contratos por llamarla ‘Candy Mamacha’. Como se sabe, Sáenz ganó en primera y en segunda instancia el juicio por difamación que le entabló al conductor de ‘Amor, amor, amor’ por llamarla en reiteradas ocasiones ‘Candy Mamacha’.

“¿Tú crees que a mí me importa lo que diga? La Paisana Jacinta es la Paisana Jacinta, obviamente yo en mi personaje de la ‘Mamacha’ ¿O sea ahora yo no puedo llegar a tener la misma posibilidad de trabajo que la Paisana Jacinta? ¿Somos tan diferentes? ¿De verdad es capaz de colocar en redes un mensaje así? Él que es un líder de opinión, para mí negativo. ¿De verdad es capaz de insultar a una mujer diciendo qué vas a dar para contratos?”, sostuvo la productora de televisión.

-¿Usarás este mensaje en el juicio que tienen?

No, no me voy a meter otra vez. El juicio está dado y ya lo gané en dos instancias. Si él quiere seguir presentando nulidades, que lo haga. Antes no le respondía, ahora no me importa nada.

-¿Piensas que está dando manotazos de ahogado?

Lo que yo creo es que él ha usado mi nombre para denigrarme. En este momento lo que está haciendo es poner cosas en Twitter ¿para qué? ¿Para seguir humillando a una mujer? (…) Soy una mujer que se ama y confía en su talento. ¿Tú crees que va a venir Rodrigo a hacerme sentir mal? Nunca más. Sus palabras se las lleva el viento, en algún momento el mundo da vueltas y solito se va a tragar las palabras. Dicen que uno tiene que hacer que sus palabras sean suaves y delicadas porque uno nunca sabe por dónde te la tienes que meter, así es la cosa. (D. Bautista)

Dato:

“Decirme que por mi culpa ‘la Mamacha’ perdió contratos con grandes empresas es delirante ¿Quién se cree que es, Jacinta?”, fue lo que escribió el conductor de televisión en su cuenta de Twitter.