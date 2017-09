Cecilia Bracamonte:“Marco la pauta”

Con gran entusiasmo y alegría, la cantante criolla Cecilia Bracamonte anunció su regresó después de 15 años a ‘La Estación’ de Barranco para presentar una selecta colección de música criolla y bolero. La corta pero intensa temporada de sus presentaciones empieza el próximo 7 de octubre.

En entrevista para Karibeña, la artista afirma que es una mujer que marca la pauta con el repertorio que entrega en sus presentaciones. “Yo soy una mujer que marca la pauta en todo sentido. Una de las cosas que no me gusta es ser una artista manoseada. Siempre me he cuidado y he pensado bien que cosas quiero hacer”, señaló.