César chanca a Yahaira

César Távara, el famoso ‘primo alcahuete’, se la tiene jurada a Yahaira Plasencia. Esto tras enterarse que la salsera se habría burlado y hasta celebrado la fuerte pelea que tuvo con Jefferson Farfán, quien lo desalojó del departamento donde vivía y hasta le quitó una camioneta, salió al frente y le volvió a recordar que “el karma existe”.

“Todo lo que sube tiene que caer en un momento. Ella celebra la caída de uno y de como está, pero solo le puedo aconsejar que no celebre mucho que el karma existe y que no se equivoque lo que le digo”, dijo César Távara luego de su presentación en ‘El Gran Show’.

Pero ahí no quedó todo, pues el popular ‘Candela pica pica’ le dio un consejo a Yahaira Plasencia para que sea más humilde y no tiré barro a otros. “La educación y la humildad es lo primero (…) Me sigo enterando cositas, pero yo sigo en lo mío. Yo solo le digo que haga sus cosas bien, sin mencionar a nadie. Todo se sabe en esta vida y que no me meta en su saco porque yo si respondo”, declaró muy ofuscado.

COPIONA. Para César Távara no es sorpresa que Yahaira Plasencia esté involucrada en denuncias sobre plagio, pues según manifestó, ella está acostumbrada a esa maña. “Es lo de siempre (…) Es verdad que ella se copió de Jairo y que ahora lo haya cambiado. Es costumbre de ella hacer eso, para crear polémica y para jalar contratos”, finalizó Távara.