César Távara apoya a la ‘Foquita’

El primo de Jefferson Farfán, César Távara, aseguró que está tranquilo y no se siente aludido respecto al comunicado que envió “su sangre”, en el que exige a sus familiares que dejen de hablar de su ex, la cantante Yahaira Plasencia.

“Ese mensaje fue especialmente para mi tío (Luis ‘Cuto’ Guadalupe). Ayer me reuní con mi tía (mamá de Jefferson) y ella está incómoda porque mi tío se excedió, en el sentido de hablar de los instrumentos cuando él no sabe cómo ha pasado. Yo también me excedía (al hablar de Yahaira), pero ella (su tía) me abrió los ojos… yo me he apoyado bastante con Yahaira, he sacado cara por ella, pero he decidido ya no expresarme de ella”, sostiene Távara.

-¿Es cierto que Jefferson y ‘Cuto’ están alejados?

Ellos no tienen comunicación hace más de un año.

-¿Por qué motivo? ¿Se pelearon?

Son problemas de ellos, la verdad no sé, decidí no meterme. Ellos son adultos y tendrán sus motivos.

-¿Apoyas el comunicado de Jefferson?

Sí.

-¿Entre ustedes no hay ningún problema?

No, yo estoy bien con Jefferson.

-El que Jefferson haya salido en defensa de Yahaira se presta a suspicacias, entre ellas su regreso.

Ese mensaje fue por la salud de su mamá, no por Yahaira. Nada que aquí puede haber algo.

-Hablando de otro tema, ¿por qué dejaste plantada a Gisela y Milett en ‘EGS’?

Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas, fue una falta de respeto no comunicarme, tuve un problema fuerte por lo que no pude ir al programa. Ya me disculpé con Gisela, todo está bien. (D. Bautista)