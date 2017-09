César Távara: “Aprendí la lección”

De César Távara Guadalupe, se ha dicho muchas cosas. Desde que es ‘El primo alcahuete’ de Jefferson Farfán, hasta que intentó matarse por una mujer. Lo cierto, es que este hombre con cuatro hermosos hijos, ha vuelto a renacer como el ave fénix ya segura que la ‘Foquita’ no fue su ‘minita de oro’. Hoy en día se esfuerza para continuar en la pista de baile de ‘El gran show’, ventana que le ha servido para cubrir deudas, uno de los motivos que lo hundieron en la depresión.

Es el tercero de cuatro hijos, hace poco se reconcilió con su padre, y da gracias a su tío ‘Cuto’ Guadalupe por haberlo sacado a los 14 años de la barra brava a la que pertenecía.

-¿Cómo van los ensayos de EGS?

Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y sé que vamos a salir airosos.

-Melissa Klug ha dicho que hay preferencias por ti…

Eso es falso, el jurado es el que ve el desempeño que uno pone. Ella está en sentencia pero no sabe aprovechar al gran bailarín que tiene, pero el público se dará cuenta quien merece llegar a la final.

-¿Es cierto que tu amor platónico es Angie Jibaja?

jajajaja, admiro a Angie desde muy joven, es una mujer muy guapa, bella, hermosa y siempre la he admirado.

-¿La invitarías a cenar?

Si la invitaría, quien no va a querer salir con una mujer guapa, me encanta todo de ella.

-Te veo más centrado…

Me ha tenido que pasar lo que me ha sucedido (intentar quitarse la vida) para darme cuenta que la familia es muy importante, que los amigos son contados. Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir con mi familia, le doy gracias a mi tío Cuto (Guadalupe) porque él siempre estuvo en los momentos más difíciles, al igual que mi hermana mayor, y mi padre con quien me reconcilié cuando estuve internado en el hospital.

-¿Es cierto que eres el nuevo rey de las polladas?

Yo le agradezco a Dios, a mi familia, por el apoyo, la pollada fue todo un éxito, y estoy pensado volver hacer otra en Corongo porque es mi barrio, el lugar que me vio crecer. No tengo vergüenza al decir que tengo deudas y gracias Dios estoy saliendo de eso.

VIO LA MUERTE DE CERCA

-¿Cuál fue el motivo para que quieras matarte?

Porque mi tía (mamá de Jefferson Farfán) me dijo que tenía que dejar el departamento y todas las cosas que yo usaba como el carro, a eso se juntó mis deudas, la orquesta y eso me llevó a tomar la decisión de desaparecerme de este mundo.

-¿Cuántas pastillas ingeriste para acabar con tu vida?

Tomé más de 40 pastillas, estaba deprimido, fueron 5 minutos en los que no pensé en nadie. Yo me tomé las pastillas en las calles de la Perla (Callao). Sólo me acuerdo que las tomé y de ahí no recuerdo más.

-¿Cómo te sietes ahora?

He bajado de peso, antes pesaba 75 kilos he bajado como 6 kilos, tengo que cuidarme con los alimentos, a veces quiero comer mi carapulcra con sopa seca y no puedo , la pollada tampoco, no como nada que tenga aderezos, porque mi estómago fue el más afectado.

-¿Qué le aconsejas a la gente que toma este tipo de decisiones?

Que se encomienden a Dios, que pasen momentos con su familia, la vida no es fácil, hay que lucharla.

-Sorprendiste a todos con tu aparición en la pista de EGS….

Cuando me hacen la propuesta me dije a mí mismo ‘Yo no estoy preparado’, tenía miedo, pero mi familia me dio valor para eso.

-¿Sientes que te dieron un puñal en la espalda?

Si, pero es donde uno aprende la lección.

-Es cierto que Jefferson Farfán quiso quitarte los instrumentos de tu orquesta?

No. A mí nadie me puede decir que él compró los instrumentos, porque yo mismo he ido a comprarlos, pero la orquesta Tagú sigue para adelante.

-Muchos dicen que se te acabó la ‘mina de oro’…

No se me acabó. Cuando yo estaba a lado de Jefferson yo trabajaba para él, yo me tenía que levantar temprano, hacer compras. Cuando estuvo un año lesionado yo tenía que llevarlo a la ducha a bañarlo porque él no podía hacer sus cosas solo, yo trabajé nunca fui un mantenido.

-¿Y por qué te sacaron del departamento de Jefferson?

Fue porque yo estaba en el set de un canal y realizaron un enlace microondas con Melissa (Klug) y cuando llegué al departamento llega mi tía y me saca de una manera que no era. Y no les gustó que yo le pidiera disculpas a ella (a Melissa Klug). En realidad yo le pedí disculpas porque ella es la madre de mis sobrinos, es una mujer que merece respeto.

-¿Y qué te dijo Jefferson?

Aún no. ojalá que no sentemos y conversemos como dos personas adultas.

-¿Piensas buscarlo ahora que vendrá a Lima?

No, primero quiero que se concentre y que haga un buen papel en el próximo partido contra Argentina. Yo le deseo lo mejor.

-Se dijo que Yahaira se burló por la condición en la que te encuentras ¿Tu escuchaste algo?

Parece que ya se olvidó quien estuvo con ella en sus momentos duros. Quien se tragó todo ante las críticas, yo la ayudé y pese a todo le deseo lo mejor. Ella dice que el Karma existe y yo digo lo mismo.

-¿Volvería a trabajar con ella?

Con ella no.

-¿Qué opinas de la tía de Yahaira quien dice que necesita ayuda y su familia le da la espalda?

No creo que la señora hable de loca, a Yahaira le falta más humildad.