César Távara: “Cambié a Yahaira por ‘Son Tentación’, porque el público lo quiere así”

El primo de Jefferson Farfán aseguró estar muy feliz con la apertura de la discoteca ‘El Búnker’, y aclaró que el cambio de la orquesta de Yahaira Plasencia con ‘Son Tentación’ fue a pedido del público.

Por otro lado, aseguró que no piensa en quitarle ningún instrumento a Yahaira, debido a que todo eso es de ella y no de Jefferson Farfán, como especularon algunos. “No, no. Eso es de ella, es de ella. Nosotros jamás le vamos a quitar algo. Eso es de ella. Ese es su trabajo. Ustedes saben cómo pasó todo”, puntualizó.

Cabe resaltar que hace algunas semanas el programa “Amor de Verano” difundió unos audios en donde se escucha a César hablando mal de la ´reina del totó’, asegurando que ya no desea trabajar a lado de ella.

