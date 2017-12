César Távara deja feo a Yahaira Plasencia

César Távara considera que sería “un amor de locos” si Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán deciden retomar su relación después “de lo que ya todo el mundo sabe”, en referencia a la supuesta infidelidad de la salsera con su examigo Jerson Reyes. Él respeta la decisión de su primo, pero le recuerda que “no hay que tapar el sol con un dedo”.

“Es decisión de ellos (si regresan) y si es verdad lo que se dice, bien por ellos. Ya uno está grande y sabe lo que hace y decide. Es la felicidad de cada uno. Si ellos regresaron o se están viendo es cuestión de ellos. Amor de locos”, sostuvo Távara a Karibeña.

-¿Si regresan sería un amor de locos?

Sí. Todo el mundo sabe lo que pasó, no hay que tapar el sol con un dedo.

-¿Creíste lo que dijo Jerson Reyes en el ‘Valor de la verdad’? Dejó a Yahaira como infiel…

Antes (que Jerson se presente en el programa) escuchaba esa volada, pero no creía porque todo lo que pasé al lado de ella demostraba lo contrario. Pero después cuando me enseñaron más pruebas, pruebas y pruebas… dije no es mi problema, solo aclaré y di mi punto de vista.

-¿Estas pruebas son diferentes a las que enseñó Jerson?

Iban por ahí, pero como te digo no era mi problema. Creo que fue bajísima la actitud del chico, pero por algo lo hizo.

-Y ahora que ha pasado un año, ¿crees que Yahaira le fue infiel a Jefferson con Jerson?

Las pruebas mandan y lo mejor era decir la verdad y se acababa la situación bien.

-¿O sea sí le fue infiel?

Como te digo las pruebas mandan.

-¿Las pruebas mostraban que sí le fue infiel?

No te voy a decir eso, pero creo que ellos tienen que hablar, si se están viendo bien por ellos y que les llegue lo demás, lo más importante es la felicidad.

-Hablando de otro tema, Yahaira fue premiada como la ‘Mejor voz femenina 2017’ por el programa ‘En boca de todos’, ¿qué opinas?

Creo que lo justo hubiera sido que Angie Chávez (voz de Son Tentación) gane. Quizás no tuvo tiempo de ir al canal y agarraron a la que estaba ahí. No tengo nada contra ella (Yahaira), pero Angie se la lleva de encuentro.