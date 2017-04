EXCLUSIVO | César Távara: “En una cama dormíamos 5 primos”

A sus 27 años, César Távara, conocido por haber ayudado a manejar su carrera artística a Yahaira Plasencia y ser primo del futbolista Jefferson Farfán, nos cuenta que está feliz por haber ingresado al reality de baile más visto de nuestro país, ‘El Gran Show’. Para él no es fácil desenvolverse frente cámaras, pero poco a poco dice que irá perdiendo ese “nerviosismo”, que muchas veces le ha jugado una mala pasada.

En conversación con diario Karibeña, el popular ‘primo alcahuete’ nos da detalles de los difíciles momentos que vivió en su infancia al lado de la ‘Foquita’ y las discrepancias que en algún momento tuvo con Yahaira Plasencia.

-Has demostrado en la pista de ‘El Gran Show’ que tienes saoco…

Tengo mi ritmo, me defiendo. Hasta ahora sigo sorprendido de estar en el reality, con decir que cuando me llamaron para participar pensé que era una broma de Damián y el Toyo.

-Lograron convencerte…

¿Quién no quisiera estar en El Gran Show? Además también es un ingreso (de dinero) más para mí.

-Me cuentan que desde chiquito te gustaba bailar…

Sí, cuando mi tío Cuto (Guadalupe) hacía sus fiestas, mi primo (Jefferson Farfán) y yo nos poníamos a bailar en medio y le decíamos a la gente: “50 céntimos”. Luego nos íbamos a comprar bizcocho con manjar blanco.

-¿Cuándo eras pequeño vivías con Jefferson?

Sí, nosotros vivíamos en Corongo, Callao, en una casa muy humilde, de madera. En una cama pequeña entrabamos cinco primos, incluyendo Jefferson.

-¿Eran de jugarse sus pichanguitas?

Todos los primos nos reuníamos para jugar, pero Jefferson paraba más con mi hermano mayor, yo entro a caminar con él cuando ya tenía 17 años. Recuerdo que me hizo mis 18 años, él estaba en Alemania y me hizo un fiestón con luces.

-¿Estás soltero?

Sí, enfocado en el proyecto del ‘Bunker’ y la orquesta que lanzaremos.

-¿No le estás tirando maicito a tu bailarina?

No, Yamila Molina es una gran profesional.

-¿Te fue fácil entrar al mundo del espectáculo?

No, los nervios a veces te traicionan cuando me entrevistan.

-¿Te fastidia que te digan ‘primo alcahuete’?

Al principio sí porque no soy ‘alcahuete’ de nadie, ni con Jefferson.

-¿No le has tapado alguna travesurita?

No, él es una persona adulta y sabe lo que hace. La gente piensa que le pongo mujeres y no es así.

-En especial Melissa Klug…

Con Melissa no tengo ningún problema, creo que se molestó conmigo porque comencé a trabajar con Yahaira.

-¿Cómo era el trato entre ustedes antes de Yahaira?

Bien, nos llevábamos bien, incluso salíamos bailar, conversábamos, me aconsejaba.

-¿Te gustaría limar asperezas con Melissa?

Claro, es la mamá de mis sobrinos. Me gustaría sentarme con ella y conversar, aclarar algunas cosas.

-¿Dejarle en claro que tú no tuviste nada que ver entre Jefferson y Yahaira?

No, nada. Me pongan lo que me pongan, hasta un polígrafo y saldrá que nunca tuve nada que ver.

-¿Crees que fue la mejor decisión dejar de trabajar con Yahaira?

Sí, ya tenía otros proyectos en mente, además las cosas no estaban bien.

-¿En algún momento te trató mal?

Hubo discusiones normales, pero lo solucionábamos en el momento o al día siguiente, nunca nos faltamos le respeto. Estoy agradecido con ella, pero no me gusta la forma en la que ahora se expresa de mí, como dicen: “Cría cuervos y te sacaran los ojos”.

-¿Conociste a Jerson Reyes?

Una vez creo que lo vi.

-Melissa dijo que a Jerson lo presentaron como primo de Yahaira…

No recuerdo, pero sí me dijeron que este chico estuvo en la casa de playa que alquiló Jefferson.

-Dos de las demandas que Yahaira le interpuso a Jerson fueron anuladas

Eso no le ayuda a su imagen, espero que todo salga bien. Y si tiene pruebas ¿Por qué no las saca?… Si ese chico las sacó ¿Por qué ella no las puede sacar?

-¿Crees que Yahaira no se portó bien con tu primo?

Nunca le vi una mala jugada.

-Y finalmente, ¿Confías en llegar a la final de ‘El Gran Show’?

De que llego, llego. Hay bastante competencia en la pista, pero estamos ahí dándole lucha.

FELIZ EN “EL BÚNKER”

El primo de Jefferson Farfán continúa trabajando como promotor de eventos y hoy, como todos los domingos, invita al público a disfrutar de buena música en ‘El Búnker’, ubicado en la Av. José Larco 680, en Miraflores. “Estarán Josimar y Yambu, los Peloteros Jaraneros, Michel Robles, Camaguey y más artistas”, adelantó el empresario.

Por: Deyanira Bautista

Fotos: Cesar Campos