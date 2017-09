César Tavara: “Foquita” me botó como delincuente por culpa de Yahaira

El conocido ‘pri­mo alcahue­te’, César Távara, se presentó en el programa ‘Qué tal sorpre­sa’, que va los sábado por Latina, y confirmó entre lágrimas su distanciamiento con el futbolista Je­fferson Farfán. Además, se mostró dolido por la actitud que tomó la ‘Foquita’ al desalojarlo de manera imprevista del departamento que ocupaba.

“Me dolió porque no era la manera de que me saquen así de un departa­mento donde compartimos muchas cosas (…) Eso es lo que me incomo­dó más, que no me lo diga él (Jefferson Farfán). Que mande a un familiar y me saque así, como si yo fuera un delincuente o una persona extraña cuando no lo soy”, explicó muy mortificado.

¿Por culpa de Yahaira?

Según contó Távara, la razón de los pro­blemas con Farfán sería porque habló mal en los medios de Yahaira Plasen­cia, a quien en más de una oportunidad le reclamó –junto a su tío ‘Cuto’ Guadalupe– por los instrumentos que le compró el deportista cuando eran pareja. “No me gustaría hablar mal de ella, pero creo que en sus momentos duros estuve yo”, aseveró.

También añadió que ‘Foquita’ se molestó porque se amistó con su expareja y madre de sus dos hijos varones, Melissa Klug. “Le incomodó un enlace en vivo con Melissa. Le pido disculpas. Creo que no le gustó que hiciera eso (…) De ahí me sacan del departamento”, aseguró.

Távara que reconoció que intentó quitarse la vida, sin pensar en sus hijos, a raíz de los problemas económicos y familiares que se le juntaron. “Asumo mis errores, le pediré disculpas… No pensé en mis hijos, ni en mi madre. No quería estar acá. Se me juntaron mu­chas cosas”, expresó.