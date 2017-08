César Távara: “Nadie me tapa el hocico”

César Távara se encuen­tra indignado luego que Yahaira Plasencia se mostrara victoriosa por el último comunicado de Jeffferson Farfán, dándole su respaldo a la salsera ante los comentarios de su tío ‘Cuto’ Guadalupe y de paso metién­dole su ‘chiquita’ a él también. Y es que para el popular ‘primo alcahuete’ el hecho de que la guerrera dijera “les callaron el hocico” demuestra la soberbia y la poca educación que tiene. “A mí nadie me tapó el hocico, ni a mi tío. Mi familia sí es edu­cada. Yo voy a seguir hablan­do sin temor a que me puedan hacer algo”, agregó, y espera que las cosas se arreglen entre la ‘Foquita’ y Guadalupe. “Me gustaría que se arreglen por­que somos familia, además por terceras personas no vamos a es­tar así, porque esa persona se siente ganadora, no vale la pena”, sos­tuvo.

CON ELLA NUNCA MÁS

Por otro lado, sobre una denuncia del empresario que llevó a Ya­haira a Europa por incum­plimientos en presentacio­nes y poses de diva, Távara dijo que “así me contraten por media hora yo siempre cumplo con mis trabajado­res”, además descartó volver a representar a Plasencia ni mucho menos compartir un mismo escenario. “Le doy gracias a Dios, pero no volvería a trabajar con ella, yo soy feliz con mi orquesta”.

El primo de Jefferson Far­fán recordó que todos estos pro­blemas que ahora enfrenta la ‘reina del totó’ jamás se evidenciaron cuando trabajaban juntos. “Ella misma ha dicho que le fue mejor conmigo. Yo me siento feliz por lo que hici­mos el año pasado en Eu­ropa, la gente aplaudiendo, con lluvia, ella feliz…. ¿Si se le estaría acabando la fama? Mira ahora como está”, ase­veró. (A.R )

TAMBIÉN PUEDES LEER: