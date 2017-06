César Távara: “No me voy triste”

César Távara no pudo disputar la final de El Gran Show tras ser eliminado por Yaco Eskenazi; sin embargo, se mostró tranquilo con el trabajo mostrado en la pista de baile. “No me voy triste, no pensé en llegar hasta acá”, dijo el popular ‘primo alcahuete’ tras comentar que horas antes estuvo acompañado de Jefferson Farfán, quien le brindó su apoyo y las mejores vibras, mientras disfrutaban de un rico cebiche. Sobre cómo queda la relación con la bailarina Yamila. “Todo bien, es una gran amiga y le deseo lo mejor. Espero que la amistad siga”, acotó.