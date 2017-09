¡César Távara quiere pedir perdón a ‘Foquita’!

César Távara salió al frente y confirmó un secreto a voces sobre el distanciamiento con Jefferson Farfán. El famoso “primo alcahuete” habló fuerte y claro en el programa “En boca de todos”, donde indicó que atraviesa un momento difícil en su vida.

¿Intento quistarse la vida? El pasado 13 de agosto, una foto de Távara postrado en una camilla, inconsciente y entubado originó que se deslizará la hipótesis de un posible intento de suicidio. Y a casi un mes de lo sucedido, el ex manager de la salsera Yahaira Plasencia seña­ló que se le juntaron muchas cosas.

“Sé que no pasé un buen momento y no estoy pasándolo ahora. Yo quiero que todos sepan que tomé una decisión, pero no pensé en mis hijos ni en mi madre. No sé si fue un intento de suicidio pero se me juntaron muchas cosas. Ya todos saben el problema familiar que he tenido, las deudas, la orquesta, mi empresa. Se me había juntado todo”, señaló.

DISCULPAS

Pero además, contó que aún no se ha visto frente a frente con Jefferson Far­fán. En ese sentido, asume su responsabilidad por los errores cometidos. “Es triste estar distancia­do y no tener comunicación con la persona que tanto amo”, comentó.

César Távara dijo también que está dispues­to a pedir disculpas a Jefferson, pues asume sus errores. “Soy nuevo en esto […] Asumo mi responsabilidad y mis errores. Siempre que me he sentado en un programa he dicho la verdad. No tengo la oportuni­dad de hablar con él”, dijo.