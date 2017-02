Cesar Távara: “Yahaira está quemada”

El programa ‘Amor de verano’ dio a conocer un audio donde se escucha como su mánager César Távara se expresa mal de la cantante e intentaba dejar a la cantante sin músicos. “¡Yahaira está quemada, la gente no la quie­ren! Está toda flaca, descuida­da, la gente la está haciendo mie… (…) Esto de la orquesta lo voy a manejar yo, con mi primo obvio. El que quiere puede venirse conmigo y esto va a lo serio, pero yo lo quiero hacer con gente responsable”, se oye a César.

“Yo ya hablé con Yahaira de eso (de los eventos a can­celar) Toda la venta de Truji­llo, Chosica, Ventanilla, todos esos que hemos tenido como contrato, a todos se les va a devolver la plata”, agregó el popular ‘primo alcahuete’.

HERMANO DE YAHAIRA SE ACHORA

Luego de escuchar el au­dio de César Távara, el her­mano menor de la salsera, Jorge Plasencia arremetió a través de su cuenta de Facebook contra el primo de ‘La foquita’. “Así como vienes con tu cara de coj… a pedir ayuda, con esa mis­ma cara vas a salir afrontar todas las estupideces que has dicho”, escribió Jorge y minutos de pues borró su publicación.

“EL KARMA EXISTE”

Melissa Klug se pronunció por la traición del primo de Jefferson a la salsera y demostró que Távara no es santo de su devoción.

-Han salido audios donde César Távara intenta dejar sin músicos a Yahaira Plasencia ¿Crees que es el karma?

Siempre dije que cuando las perso­nas comienzan a hacer las cosas mal, tarde o temprano el karma existe, esa es ley de vida y yo es­tado sentada veré cómo se cae el castillo.

-Dijiste que Cesar Távara era un primo alcahuete ¿Lo dices porque él fue alcahuete con Jefferson cuando estaba contigo?

Por eso es que no lo llevo, él no va a poder salir a desmentir­me porque es algo que yo he vivido. Supuestamente es el consejero, amigo mánager, represen­tante de la mucha­cha esa y mira lo que hace.

TAMBIÉN LEE