César Távara: “Yahaira no le debe a nadie”

Esta semana, el nombre de Yahaira Plasencia fue nuevamente punto de críticas, luego que sus exmúsicos salieran a contar que la salsera les debía dinero y no cumplía con los pagos a sus trabajadores.

-¿La pareja de Miluska Busta­mante contó que no le pagaban el monto que acordado?

Eso es totalmente falso, la señorita Miluska se retiró por decisión propia ya no pertenece a la orquesta de Yahaira Plasencia desde diciembre.

-¿Y es cierto que Yahaira le debe dinero al músico Tory Hernández?

El tema del señor Toribio, fue por mejoría de la orquesta y deci­sión del director musical y cuando se despidió a Toribio se le dio un dinero y el firmó un documento por ese dinero. Y tenemos prue­ba de eso.

-Incluso, el señor Hernández contó que cuando salió Jerson Reyes a decir que tuvo una supuesta relación con Yahaira, tu primo Jefferson dejó de ser socio y les bajaron el sueldo a los músicos.

Eso es totalmente mentira, Jefferson no tiene comuni­caciones con los músicos. Esos chicos ya no saben qué hablar. Yo tengo todas las pruebas, no entiendo porque expresarse así de una mujer que le dio la mano.

-¿Va hacer algún casting para bus­car quien reemplace a Miluska?

Si claro, estamos coor­dinando eso.

– ¿Y el lanzamiento de Yahaira a las pasarelas ya tiene fecha???

Todavía no tiene fecha.

“SIEMPRE NOS PAGAN PUNTUAL”

Por su parte Asmir Young, una de las integran­tes de la orquesta de Ya­haira comentó que los pagos a la orquesta son puntuales. “El manager Cesar Távara nos paga puntual o un día después, pero es normal, jamás nos ha dejado debiendo algo”, nos contó la cantante a través del Facebook. (V. Rondón)

TAMBIÉN PUEDES LEER: