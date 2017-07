Chabelita: “Perú no es mi país”

El programa ‘Cuéntamelo todo’ tuvo como invitada especial a Chabelita, la hija peruana de la cantante Isabel Pantoja. ‘Isa’ se sometió al cuestionario de preguntas del panel sin reparo alguno. Sin embargo cuando fue consultada por Sofía Franco, sobre sus sentimientos hacia el Perú, país que la vio nacer, la hija de Isabel dijo que para ella no lo considera su país.

“La primera vez, no tuve la oportunidad de conocer mucho, le tengo cariño, me gusta, tengo amigos aquí. A ver, no es mi país, no lo considero mi país porque yo he vivido desde pequeñita (en España) todo lo que yo conozco es España, pero sí le he agarrado cariño, así que espero volver pronto alguna vez”, dijo la hija de Isabel Pantoja.

La joven de 21 años llegó hasta le set de ATV, acompañada de su manager y de su esposo, Alejandro Albalá, con quien se casó en febrero de 2017.En esta ocasión, Chabelita llegó a nuestro país para visitar la ciudadela de Machu Picchu, maravilla del mundo, que su madre le recomendó visitar, descartando de esta manera los rumores que señalaban que venía al Perú a conocer a su madre biológica.

“Ya lo aclaré en España y ahora lo quiero aclarar aquí. La única madre que yo conozco se llama María Isabel Pantoja”, refirió Chabelita.

Asimismo habló de la buena relación que tiene con su madre. “Estoy muy orgullosa de la madre que tengo y de mi apellido. Mi madre para mí es todo. A diferencia de mi hermano soy muy independiente. Muchas veces se ha dicho que estoy alejada de mi madre, pero no es así. Simplemente yo vivo de otra manera. Soy muy liberal y me gusta la independencia”, acotó.

Cabe mencionar, que la hija de la españolísima, decidió no tener contacto con la prensa escrita. Sin embargo, Karibeña pudo captar el momento de su salida de las instalaciones de Atv, desde donde salió en un auto de lunas polarizadas acompañada de su esposo.