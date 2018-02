Isabel Acevedo le responde a Karla Tarazona y jura que nadie la sacó de ‘Josimar y su Yambú’

Luego de que se informara que la bailarina Isabel Acevedo fue sacada de la orquesta ‘Josimar y su Yambú’ por su mala imagen y ante los reclamos de sus fans, la novia de ‘wachiman’ se defendió y negó la versión.

“Él no me despidió, solo fui a bailar a un evento en específico de su agrupación y nunca fui bailarina estable de su orquesta”, dijo la ‘Chabelita’ en la inauguración de la boutique de la Casa del Estilista, en Lince.

De otro lado, la bailarina aclaró que no está embarazada como se viene especulando. “Nada de hijos, nada de esas cosas. Estoy joven todavía”, afirmó. Asimismo, remarcó que ella paga sus cuentas y no es una mantenida. “Me molesta que digan muchas mentiras, me molestan y me incomodan. Habladurías siempre habrá un montón”, sentenció.