Tildan de “sinvergüenza” a Isabel Acevedo en redes sociales

Luego de quedar ante el público como la manzana de la discordia del matrimonio simbólico de Christian Domínguez y Kara Tarazona, la imagen de la licenciada Isabel Acevedo está por los suelos y ello quedó demostrado luego de colgar un video en Facebook donde debuta como reportera del segmento de belleza del programa ‘Buen Dato’ de Next TV. Los cibernautas le dijeron de todo.

“No suelo comentar, pero no soporto ver la cara de esta sinvergüenza. Esa señora recién había dado a luz, eso no se hace, algún día serás madre y todo se paga”, “Cómo es posible que le den el trabajo de reportera a esta tipa, cuando hay tantas personas que estudian para llegar donde esta tipa está” y “¿Solo eso enseña? O también da clases de cómo destruir relaciones, no me agrada para nada Karla Tarazona, pero esta chiquita debe ubicarse un poquito”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en Facebook.