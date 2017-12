Isabel Acevedo: “Cuando tenga un evento público hablaré del tema”

Luego que Christian Domínguez y Karla Tarazona se presentaron en ‘Espectáculos’ para hablar de la infidelidad del cantante, quien admitió que cometió errores y se disculpó con la madre de su hijo, Isabel Acevedo fue abordada por la prensa en la puerta de su casa.

La bailarina se mostró fastidiada y amenazó al reportero de ‘Amor, amor, amor’ con llamar a la policía si no se retiraba de su domicilio. Después el periodista de Latina se comunicó por teléfono con ‘Chabelita’, quien afirmó que declarará cuando tenga un banner atrás.

“La verdad que si me preguntan voy a responder muy ligeramente pero no es que me voy a explayar mucho. Cuando haga un evento público, ahora no tengo un evento público”, mencionó Isabel, agregando que Christian le dice que hablar.