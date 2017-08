¡‘Chato’ Hart pirateó canción!

Mario Hart fue de­nunciado públicamente por su exproductor musical, Ed Montoya, quien reveló que creó la letra y música del po­pular tema ‘Yo no fui’ y que el piloto jamás pidió permiso para cantarla en sus even­tos. “Él nos buscó y se le escribió una canción. Yo escribí la letra, la música, la produje, yo la grabé, la can­ción pertenece a Milenial Music”, explicó.

Montoya dijo que lo que más le molesta es que Hart “utilice el instrumental que me pertenece y que no mencione a las personas que lo hicieron, ya que nunca hubo un pedido ni de boca o por correo”. Aceptó que hizo magia con la voz del guerrero y le molesta “que no reco­nozca lo que hicimos por él”, pues ni un gra­cias o alguna remunera­ción econó­mica ha recibido hasta el momento.