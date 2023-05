Compartir Facebook

Diego Chávarri estaría en presuntos coqueteos con Andrea San Martín yes que ambos se han mostrado muy cariñosos y hasta confianzudos en redes.

A través de la plataforma de entretenimiento de Instarándula se pudo apreciar los posibles ‘chupetones’ que tendría el exjugador en el cuello.

¿Nueva parejita?

Diego Chávarri y Andrea San Martín se han mostrado más cercanos que de costumbre, desde la separación de la ‘Ojiverde’ con el deportista Sebastián Lizarzaburu y padre de su hija mayor.

La empresaria se ha dejado ver cercana al exjugador y incluso inicialmente dijo que los dos son amigos desde hace mucho tiempo y en reiteradas veces han salido y la han pasado muy bien.

Captados juntos

El pasado 3 de abril Andrea y Diego fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ pasándola lindo en una discoteca pese a que la madre de familia había sido vinculada sentimentalmente con el chico reality Francesco Méndez.

Sin embargo, lo que levantó las alarmas de lago más que una amistad fue su salida de la discoteca.

Y es que ambos se fueron a seguirla en un departamento al que entraron juntos dejando mucho a la imaginación pues no salieron durante toda la noche.

Andrea no quiso declarar si mantiene una relación con el exjugador y prefiere seguir manteniendo su vida privada en estricta reserva.

Suelto en plaza

Como se recuerda, Diego Chávarri confirmó el fin de su relación semanas atrás de las imágenes en las que él se divertía con San Martín.

Onelia Molina y el ‘Diablito’ estuvieron juntos dos años a mediados del 2021 y decidieron cortar su relación tras rumores de infidelidad de Diego.

Además, la ahora chica reality afirmó en el programa de ‘amor y Fuego’ que se había comprometido con el ex de Melissa Klug.

Asimismo, Molina declaró que a raíz de unas imágenes difundidas prefirió ponerle fin a su relación.

“Chicos, como ustedes saben, yo no puedo hablar mucho porque yo tengo un contrato. Las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Lo que sí te puedo confirmar es que yo ya no tengo una relación con él, y tampoco quiero que me vinculen con él”, dijo al programa de ‘Peluchín’.