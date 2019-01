Chávarry: “Encuentro con mi asesora fue coincidencia”

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó haber ordenado el ingreso a las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos. Señaló, en su defensa, que el encuentro con su asesora, Rosa María Venegas, quien se encargó de hacerlo, fue una “coincidencia”.

¿PURAS SUSPICACIAS?

Imágenes de un diario local dieron cuenta que el saliente titular de la Fiscalía estuvo en su despacho del noveno piso, el pasado 5 de enero, día en que se vulneró la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte.

“No sabía que había venido. Me enteré que ella estaba ahí cuando me la encontré a la hora de la salida. Se presta a suspicacias, pero no tengo conocimiento de la forma cómo han ocurrido los hechos y el encuentro con la señora Venegas fue coincidencia, porque el lugar donde se produce es a la salida, cuando salimos de la labor”, declaró.

“NO AUTORICÉ NADA”

Explicó, además, que ese día fue a su oficina por ser “normal ir a trabajar el fin de semana”. Indicó que fue directo a su despacho y no sabe cómo su asesora Rosa Venegas y personal de su seguridad participaron en el ingreso ilegal a la oficina de Juan Manuel Duarte. “Deben decir lo que realmente fue, en ningún momento he dado autorización a ninguna persona para que ingrese a esas oficinas”, afirmó.

PIDE LO INVESTIGUEN

Chávarry señaló no temer a las investigaciones y aseguró que es el primer interesado en que todo esto se esclarezca. “No tengo ningún inconveniente. Nadie dirá que yo ordené o que estoy vinculado a este hecho”, añadió.

EL DATO

El exfiscal de la Nación sostuvo que no dio ninguna orden ni dispuso que el efectivo Juan Arias, miembro de su resguardo, ingresara a la oficina lacrada.