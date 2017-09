‘Chemo’ Ruíz a Mónica Cabrejos: “Ella tiene dolor y se nota”

‘Chemo’ Ruíz dijo que lo vertido hace unos días contra la escritora, Mónica Cabrejos, fue sin ánimos de hacerle daño y que esta tiene un despecho contra él. “No me considero nada de lo que ella dice, Mónica quiere agarrarse de algo para que yo le responda para que esto siga. No la voy a insultar ni nada, no me expresado mal de ella”, apuntó.

-Ella mencionó que no la superas…

Hay que tomarlo de quien viene, todo el mundo la conoce como es cuando quiere menospreciar, así se ve la clase de persona, no le voy a responder.

-Entonces ya está superado el romance que tuviste con ella…

Ella tiene dolor y se nota. ¿Entonces quien no lo supera? para qué me cataloga tan mal si en algún momento pensaba lo contrario. Si ella piensa así no debería de expresarse de esa manera. Si yo expreso lo peor de ella dirían que soy un cobarde, un maricón.