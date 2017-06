Chiara Pinasco en la dulce espera

Luce su pancita. La conductora de Tec, Chiara Pinasco, anunció que está en la dulce espera y no dudo en mostrar su avanzado estado de gestación. “Lo que pasa es que en el verano parece que me he comido un par de pepitas de sandía y se me han quedado acá (su abdomen) Tengo una noticia super linda que darles. Estoy pasando por un momento espectacular y feliz porque la familia de CinescaTec crece, crece y crece. Así que muy pronto habrá una baby TEC en el estudio”, dijo emocionada Chiara Pinasco al inicio de su programa.

Asimismo pidió disculpas al público por su ausencia en el programa, y es que hubieron días en los que nos podía levantarse de su cama, por la gestación . “Es por esto que me he ausentado muchas veces del programa. Discúlpenme. Si bien he tenido un embarazo espectacular, sin complicaciones, súper sano, súper feliz, a veces no quería que me pare de la cama”, acotó.