Andrés Hurtado ‘Chibolín’ la hace linda en CNN

El cómico y animador Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’, sorprendió a más de uno al presentarse en el programa ‘Camilo’ que se transmite por la señal de CNN. Él se mostró cómodo con su participación y comentó sobre la labor benéfica que viene realizando con los niños de bajos recursos en nuestro país.

“La columna vertebral de mi programa (‘Porque hoy es sábado con Andrés’) es la ayuda social. No me importa lo que piensen de mí, lo único que me importa es lo que piense Dios de mí”, sostuvo en el programa de la cadena española.

Asimismo, se autoproclamó un “enviado de Dios” y “ser de luz” por ayudar a los más necesitados y solicitó apoyo para los niños venezolanos. Reveló que solo estudió hasta quinto de primaria. “Mi papá y mamá no tenía para terminar el colegio, desde los 13 hasta los 14 años y medio limpié casas”, explicó.