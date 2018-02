‘Chibolín’ rinde homenaje a Esther Capuñay

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado ‘Chibolín, premió a la candidata a la alcaldía de Lima, Esther Capuñay, por la gran ayuda social que realiza hace más de 4 años.

“Me toca rendirte un homenaje porque desde hace varios años estas ayudando a las personas sin tener un cargo político y hoy (sábado) te felicitó de que estés postulando a Lima”, fueron las palabras con las que recibió el presentador a Esther.

Asimismo, ‘Chibolín’ recordó su paso por el congreso de Capuñay. “Tus padres deben de estar orgullosos de ti, porque tienes una carrera intachable. Cuando fuiste congresista nunca tuviste ningún problema y es por eso que te recibo con tanto cariño”, agregó.

Hurtado reveló que siempre que ha convocado a la ex madre de la patria para realizar una ayuda social ella siempre se ha mostrado predispuesta.

“La familia Capuñay viene de pobreza extrema, se hizo de abajo por eso estoy orgulloso de tu papá, tienes un apellido que tienes que dejarlo en la cima. Lo que yo le digo a los gobernantes como tú, que considero mis amigos, que tiene que pensar cómo eran antes, como lo que fuiste una mujer pobre, nadie va a poder resolver los problemas municipales si no conoce la pobreza extrema”, mencionó el animador.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Lima se mostró emocionada y agradecida por el cariño del público.

“Todo siempre lo he hecho con amor, y en los lugares que me ha tocado estar siempre lo he hecho con vocación de servicio, vivo orgullosa de mi apellido, de mis orígenes, de ser una mujer como muchas trabajadora que saca adelante a su familia. Los ejemplos de vida me los llevo en mi corazón”, indicó.

Para la ex congresista lo importante es lo que uno lleva en el corazón. “Estoy convencida de que nunca he sido pobre, la riqueza se lleva en el corazón y siempre he tenido el amor no solo de mi familia sino de las personas que he convivido en estos años, hoy mi reto es hacer de Lima una ciudad segura y moderna”, sentenció.