Chico reality, Duilio Vallebuona, denuncia que le metió puñetazo

El modelo Duilio Vallebuona salió al frente y denunció que la pareja de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, Jean Paul Caipo, lo agredió físicamente a traición porque aparentemente guarda ‘celos’ de las ‘saliditas’ que tuvieron cuando estaba soltera y participaban en ‘Combate’.

“El roche no es con ella, sino con él, porque el que me ha pegado es él. Me tiró un puñetazo y me empujó para el costado. Si he hecho algo malo que me meta un puñete de frente y no por detrás y luego me diga ‘Oye, vamos a pelear’, así no son las cosas, que se pelee de frente como hombre”, sostuvo indignado el excombatiente.

Duilio dejó en claro que desde hace varios meses perdió comunicación con Samahara Lobatón y evitó hablar del motivo de su distanciamiento. “Me parece tan raro porque yo con esa familia, hace dos o tres meses que no hablamos. Por cosas del destino nos separamos, dejamos de vernos. ¿Por qué? Supongo porque te quieres juntar con otra gente y ya”, indicó.

El chico reality también comentó que no tiene nada que recomendarle a la hija de Melissa Klug, pero le recordó a Caipo que es de “caballeros pelear cara a cara”.

“Simplemente, esa persona no existe porque de caballeros es pelear de frente. Yo no tengo nada que recomendarle (a Samahara), que le vaya bien”, remarcó Duilio.