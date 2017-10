Chicos reality explotan a sus trabajadores

Los chicos reality han invadido Gamarra. El programa ‘la noche es mía’ emitió un informe de cómo son tratados salarialmente los trabajadores de estos jóvenes en el emporio comercial de la Victoria.

Según el informe, la rentabilidad de sus marcas puede generar ingresos mensuales que superan los 120 mil soles. Pero a pesar de que sus empleados son perennes y que trabajan más de ocho horas al día, muchos chicos reality no brindan contrato a sus empleados. Además, muchos tampoco tienen el seguro de salud que les correspondería por ley, tal como lo demostró la trabajadora de Paloma Fiuza.

“Yo trabajo entre 10 a 12 horas y gano 1500 soles mensuales. Para nosotras las mujeres nunca alcanza. Yo tengo muy poco y no sé (sobre contratos). No he podido establecer eso todavía”, aseguró la vendedora de la tienda de la brasilera.

De otro lado, la trabajadora de Sheyla Rojas también se mostró insegura sobre su situación laboral. “300 soles semanales (le pagan). Sí pero no (me alcanza el sueldo). Pero con eso subsisto. El seguro también nos lo cobran y con eso ganamos 950 (mensuales)”, reveló la vendedora de la tienda de la rubia

La trabajadora de la tienda de Brunella Horna contó que trabaja más de 12 horas por la demanda de los días pero que sí le pagan horas extras. La reportera desconcertada no creía que la trabajadora laboraba en esas condiciones por más de un año.

Lo mismos sucedió con las trabajadoras de las tiendas de Rosángela Espinoza, Yahaira Plasencia y Milett Figueroa.