Llegó el gran día. Todo está listo para que esta noche el Estadio Miguel Grau del Callao, vibre al ritmo de la salsa. Un imponente escenario se levantó en este recinto donde los artistas inter­nacionales para esta ocasión son Ismael Miranda, Andy Montañéz, Tito Nieves y la agrupación Los 4 de Cuba. Los invitados locales a la 21 edición del Festival Internacional Chim Pum Callao son la orquesta Zaperoko, Engelberth Tapia, Josi­mar y su Yambú, K’llao Salsa y por último Los Barraza.

“Estoy contento de volver a pisar este escenario que reúne a grandes la salsa. Para mí es un ho­nor estar en la fiesta de mi querido Callao, de mi barrio. Y le he pedido a mi mánager que ese día acepte contratos después de las tres de madru­gada, porque primero celebro con mi gente”, dijo el salsero Engelberth Tapia.

Asimismo, Mirella Paz Baylón, vocalista de Los Barraza hizo un llamado a todo el público a gozar de la buena salsa. “Estamos contentos de compartir tarima con grandes artistas, así que hoy los esperamos en el Estadio Miguel Grau, donde se divertirán hasta decir basta”, comentó la cantante.

SEGURIDAD

Según indicó la región Callao, el ingreso al estadio de Sport Boys iniciará a las 5 de la tarde y estará prohibido el ingreso de personas en estado etílico o que lleven correa o algún objeto pun­zocortante. Tampoco estará per­mitido que los niños ingresen al show, así sea acompañados de sus padres o familiares mayores de edad.

La entrada será, en el caso de las zonas ‘Fabricando fanta­sías’ y ‘María Luisa’, por el jirón Los Topacios; mientras que para ingresar a ‘Ese hombre’ y ‘Me gusta’, la puerta estará en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, ex Colonial. Quien no tenga sus entradas a la mano no pa­sará el cerco policial.