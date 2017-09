‘Chinita’ arremete contra Domínguez

Fuerte y claro, así habló Jazmín Pinedo al ver como los hombres de seguridad de Christian Domínguez agredieron a una reportera de ‘Espectáculos’ en un evento del cumbiambero el último fin de semana en San Juan de Miraflores.

“Sinceramente yo creo, en mi opinión personal, que ya no deberían ir a cubrir los shows de Christian Domínguez, no me parece justo que no solamente se agreda a una reportera sino a una mujer”, comentó la conductora.

“Porque esa persona está cumpliendo con su trabajo y es una mujer, y estos hombres, estos salvajes, como ella bien dice más parecen, matones, que personas que cuidan a alguien”, agregó Pinedo.

La falta de actuar del popular ‘wachimán’ al ver la agresión hacia una mujer, hizo que Jazmín tenga un duro comentario hacia el cantante. “A mí ya de Christian Domínguez no me sorprende nada… si no puede solucionar los temas en su vida qué podrá con una cosa tan simple como esta”, acotó.

Cabe resaltar, que la periodista afectada contó que los sujetos le realizaron tocamientos indebidos antes los ojos de Christian. “Les dijimos no empujen. Incluso he sentido cosas que solamente las hace un mañoso”, señaló la mujer de prensa vía telefónica.