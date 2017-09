‘Chinita’ firme en Latina

La conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo descartó irse a otro canal de televisión debido a que tiene contrato hasta el 2018 con Latina. “Me siento contenta. Voy a continuar en Latina el próximo año, los cambios no dependen de mí, soy una simple trabajadora más”, sostuvo la ‘Chinita’.

De otro lado, comentó que le gustaría tomar nuevos retos en su vida. “Me gustaría algún día hacer de todo un poco. Si me dicen canta, baila, actúa, lo hago, soy una persona que me gusta comerme el mundo, soy emprendedora, me gusta aprender y si tengo que perfeccionarme en la actuación para futuros proyectos, encantada”, dijo.

Jazmín también dejó en claro que no tiene ningún problema con el cantante Robert Muñoz. “No me he peleado con nadie, yo hago la entrevista y si a alguien no le parece, no le parece”, acotó.