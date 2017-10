‘Chinita’ Jazmín chotea programa de Sofía

Jazmín Pinedo regresó de sus vacaciones con la espada desembainada y no dudó en burlarse de la competencia en plena emisión en vivo de ‘Espectáculos’. Todo sucedió cuando tuvo a un grupo de brujitos fue increpado por la veracidad de sus predicciones y uno de ellos señaló que jamás se han equivocado en todo lo que han dado en otros programas.

“Roberto, no sé de qué estás hablando porque creo que a esta hora no hay otros programas”, dijo Jazmín Pinedo al instante, dejando boquiabiertos a todos en el set. Las risas no se hicieron esperar y muchos secundaron la opinión de la ‘chinita’. Como se sabe, la exguerrera compite las mañanas con ‘Cuéntamelo todo’ de Sofía Franco hasta las 11:00 a.m.