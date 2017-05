‘Chiquito’ echa a ‘wachimán’

Juan ‘Chiquito’ Flores aseguró que fue testigo de cómo Christian Domínguez le ‘tiraba maicito’ a Isabel Acevedo cuando aún tenía una relación con Karla Tarazona. Según el expelotero, él le hizo una escena de celos en el mes de mayo de 2016 cuando aún era pareja de baile de ‘Chabelita’ en ‘El gran show’.

“Me tocó bailar con Isabel y como que Christian se puso celoso cuando bailamos tango. Toda la semana practicábamos en el cuarto de baile, solo éramos dos y él se metía a ver cómo eran los pasos. Yo no le permitía, porque no me gustaba que nadie me observara”, cuenta Flores a Karibeña.

-¿Karla y Christian estaban juntos en ese tiempo?

Estaba con Karla y a la vez creo que ya le estaba echando maicito a Isabel. Pero yo no sabría decirte si la relación ya estaba fea.

(D.B)