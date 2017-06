‘Chisiricosoro’: “Phillip es de los nuestros”

Tal parece que el ‘Chisiricosoro’, personaje interpretado por el cómico, Fernando Armas, ha conquistado el corazoncito de Phillip Butters. Así lo demostraría una fotografía en que el pintoresco personaje aparece besando en la mejía al conductor de radio Exitosa.

“El encuentro fue casual, porque Phillip y yo nos mirábamos de reojo pero no me atrevía acercarme y aproveché el momento para darnos un beso y el me dio una cerrada de ojos espontánea, de mucho aprecio y cariño y sobre todo de aceptación. Phillip ya está aflojando, es de los nuestros”, comentó el ‘Chisiricosoro’ quien estará el día de mañana, en el programa de Phillip Butter en radio Exitosa.

Por su parte, Fernando Armas contó que celebró su cumpleaños número 52 trabajando y con una lesión en la rodilla. “Estoy agradecido con Dios por este año de vida, por darme el don que me dio de llevar alegría a la gente, por estar rodeado de mi familia, con las personas que me aprecian. Estoy un poco afectado a la rodilla, pero es que yo soy un chico malo, malo de la rodilla, malo de la espalda (Risas)”, refirió el cómico quien todos los viernes se presenta en la Estación de Barranco con su show ‘De ida y vuelta’.

(V. Rondón)