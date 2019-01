‘Choca’ aclara a Rodrigo González ‘Peluchín’

Tras los dimes y diretes entre Rodrigo González y Sheyla Rojas, Jaime ‘Choca’ Mandros, salió al frente y defendió a la popular ‘Shey shey’ y contó que no hace caso a los comentarios de ‘Peluchín’ pues están enfocados en el trabajo que vienen realizando con ‘Más espectáculos’, espacio que lidera en el horario de la una de la tarde con 9 puntos de rating, mientras que el barbón hace 3 puntos de audiencia.

“Lo que sucede es que tú puedes defender tu producto, no atacar a otra persona, pero los comentarios de otros lados no los veo porque uno se defiende con su trabajo y las cifras ahí están. El trabajo es lo único que te da tu carta de presentación, la televisión es así, un día estás, otros día ya no estás, es cíclico”, comentó ‘Choca’.

Asimismo, el animador agradeció al público por la buena acogida que han tenido. “Estamos liderando en el horario, nos estamos divirtiendo, recordando algunas cosas y la gente se divierte”, añadió.

En cuanto a los rumores que Natalie Vértiz dejaría las filas de América Televisión para ser parte de Latina, el también productor dijo que están a la espera que la ex Miss Perú regrese de sus vacaciones para ver cuál será su destino televisivo.

“Natalie está de vacaciones, lo que sucede es que algunos han firmado otros no, entonces estamos esperando. Ella aún no firma, pero al igual que ella hay varios que se van de vacaciones sin firmar, y es ahí donde empiezan las especulaciones. A su regreso se sentará a conversar y veremos qué pasa”, precisó ‘Choca’. (V. Rondón)