‘Chocolatero’ será papá

El uruguayo Ignacio Baladán no solo habría retomado su relación con Silvana Alicia, sino también estaría a punto de convertirse en padre. Y es que según reveló la mejor amiga de su pareja, la modelo no habría asistido al matrimonio de Mario y Korina porque se encuentra en la dulce espera. “No me lo ha dicho directamente a mí, porque no hablamos hace mucho tiempo pero nuestro círculo es el mismo. Por ahí me habían comentado eso (del embarazo), que está un poquito delicado, por eso no fue al matrimonio (de Korina y Mario)”, confesó Estefanie a Espectáculos.

Como se recuerda, la relación de Ignacio y Silvana atravesó por un difícil momento cuando las cámaras de ‘Amor, amor, amor’ captaron a Alejandra Baigorria ingresando al departamento del uruguayo.