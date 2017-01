Chola Chabuca sobre Julieta Rodríguez: “Vi marcas en sus muñecas”

Ante las críticas por no haber transmitido la entrevista a Julieta Rodríguez, quien utilizó calificativos racistas para referirse a los perua­nos, Ernesto Pimentel, explicó que tuvo más de una razón para no hacer­lo, y que la principal fue su temor a convertirse en el responsable de un posible intento de suici­dio de la joven.

“En una historia siem­pre hay dos lados y siem­pre hay que mostrar am­bos, yo ahora puedo decir, yo no puse la entrevista a Julieta porque vi marcas en sus muñecas y yo no me quería hacer respon­sable de lo que esta chi­ca podía hacer de forma emocional. Consideré que si yo lo hacía iban a seguir dándole y dándole, en todo caso me reservé”, explicó el intérprete de la Chola Chabuca.

ATAQUE DE NERVIOS

“Me han dicho que la entrevista no salió por­que era sobona. Yo ten­go que reconocer que yo decido lo que hago. En el programa de canal 2 ella nunca lloró, juro que tuve que parar (la entrevista) porque le dio un ataque de nervios y por eso es que decidí no pasarla”, remarcó.

Sin embargo, ahora su posición varía y está pensando presentar la entrevista, debido a que en ‘Amor, amor, amor’ se anuncia un ampay de la gaucha bailando en una discoteca. “La primera ra­zón por la que no saqué esa entrevista es porque estaba medicada, otra cosa es que no me crean. Ahora, si en el ampay la veo cam­biada a las condiciones en las que la vi esa vez, tengo derecho a pasar esa entre­vista. Si ella sale contenta, bailando, es porque ya lo superó”, comentó el anima­dor, que, además, dejó claro no guardar resentimientos contra Rodrigo González, quien lo tildó de “sobón”. “Yo no me voy a pelear con él porque es su opinión de algo que no ha visto, así que todo bien con él”.

En ese sentido comparó el caso de la modelo ar­gentina con la denuncia a Antonio Cartagena, por su­puestamente exigir a la fu­tura madre de su hijo que aborte. “Yo siempre voy a tratar de escuchar a las dos partes, como lo que me su­cedió el fin de semana con Antonio Cartagena, él dijo yo me equivoqué, no sé por qué me han ido a de­nunciar si yo he estado pa­gando y yo le he refutado, pero (lo que le dije) no lo podía poner por el horario. Yo le dije: ‘La cagaste y tie­nes que reconocer lo que hiciste’”, explicó Pimentel.

Sobre su trabajo en tv, se mostró agradecido con el apoyo que el público le brindó durante todo el 2016 y promete traer no­vedades para este 2017.

