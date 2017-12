Chola Puca: “Los cholos damos la hora”

La popular cantante folclórica Amapolita de Arahuay y Chola Puca salieron en defensa del polémico personaje de ‘La paisana Jacinta’, pues considera que no ofende a la mujer andina. “No me ofende, para mí es un personaje que busca entretener a la gente”, aseguró.

Consultada si cree que el personaje de Jorge Benavides es racista, afirmó: “Es una parodia, no creo que sea racista con la mujer andina” y comentó que en nuestro país, hay varios personajes que parodian a las personas de provincia, como el ‘Cholo Cirilo’.

Por su parte la conocida Chola Puca también se sumó al respaldo de JB y su película. Asegura dicho personaje no denigra al provinciano y se sienten orgullosa que su paisana triunfe en la pantalla grande. “Los cholos estamos dando la hora, he visto la película y es divertida, me gustó mucho. No sé por qué dicen que denigra a la mujer andina, yo no me siento insultada ni maltratada. Como ayacuchana lamento la avalancha de críticas, es injusto”, indicó Susan Cristan, la popular Puca que conduce el programa cómico ‘Rápidos y graciosos’ con el Cholo Cirilo los sábados y domingos por Cable Perú UTV canal 6.

“El éxito de algunos es la envidia de muchos, tantos problemas que pasa el país y se preocupan en una película que es ficción. Yo si estoy molesta con Jacinta porque no me dio un papel para su película pero la perdono por esta vez”, añadió.

DATAZO: El cantante cusqueño William Luna comparó al personaje de JB con la de ‘Cantiflas’ y la ‘India María’ de México, y preguntó: “¿Qué mexicano se enoja?”.