‘Chollywood 2019’ en modo vacaciones

Tras las fiestas de fin de año, diversas figuras del espectáculo aprovecharon en ‘fugar’ del país junto a sus parejas, familiares o amigos de la farándula. A través de sus redes sociales, los chicos reality compartían con lujos y detalles lo bien que la vienen pasando, tal es el caso de Flavia Laos y Patricio Parodi, la parejita no dejaba de publicar divertidos videos de su estadía en Miami. En los clips que compartieron los modelos se puede apreciar divirtiéndose en una discoteca y al día siguiente yendo a disfrutar de la playa. Incluso, Ignacio Baladán les dio el encuentro a los enamoraditos. “Después de tres horas me vinieron a buscar, no sabe manejar el muchacho. ¡Por fin llegaste!”, dijo el uruguayo en un video que colgó en su Instagram.

“¡YA DECLÁRATE ANDRÉS!”

La que sorprendió a sus seguidores fue Alessandra Fuller, pues la ‘quinceañera’ se fue a Disney con su colega André Vílchez. Aunque ellos ‘juran’ que son mejores amigos, los cibernautas le ha pedido al actor que no la haga larga y se le declare a la ex de Pablo Heredia. “Ya pues Andrés, ¡hasta don Pedrito ya!, Y tú para cuando te declaras”, “Cásense”, “A veces el mejor amor, nace de una linda amistad”, “¿Por qué no confirman que ya están?”, “Hacen bonita pareja”, comentaron algunos cibernautas en una de las fotos donde salen Andrés y Alessandra abrazados. Por su parte, el actor solo atinó a reírse.

VIAJE DE SOLTEROS

Bruno Agostini, Fabio Agostini y Austin Palao despidieron el 2018 en Corea, los chicos reality se fueron a una discoteca para celebrar. Por su parte, Bruno comentó que en el país asiático no festejan como en otros países el Año Nuevo, pues ellos celebran el inicio del año el 5 de febrero con el calendario Chino. En el video que compartieron los modelos en sus redes sociales se le puede ver divirtiéndose y brindando con tequila, incluso Fabio enfocó a dos coreanas que no dudaron en saludar a la cámara.

EN FAMILIA

Tras haber celebrado la Navidad en Brasil con la familia de su esposo, María Pía Copello decidió celebrar la llegada del 2019 en Miami. La exconductora de televisión dejó a sus seguidores con la ‘boca abierta’ al compartir varias imágenes donde se luce con sexys bikinis que dejaban notar su curvilínea figura. “Un año de mucho aprendizaje. Repleto de amor, salud y trabajo. Gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme deseándome cosas buenas. Gracias por su cariño. Seguiremos más conectados que nunca por esta red”, escribió Pía en Instagram.

DE LUNA DE MIEL

Melissa Klug e Ítalo Valcárcel arrancaron el 2019 en las playas de Cartagena de Indias en Colombia, la parejita se lució más enamorada que nunca. “Te amo mi chancho, gracias por otro año más de purito amor”, escribió la ‘Blanca de Chucuito’ debajo de una foto donde se luce con el bailarín. Rodrigo González y su novio, Sean Rico, se encuentran en Miami disfrutando de la comida y las noches locas de la ciudad. Los conocidos novios compartieron videos donde se lucen felices paseando en su auto.